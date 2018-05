Grundschüler pflanzen Baum für die Freundschaft

Mit einer symbolischen Geste besiegelten die Grundschule Georgsdorf und die Stidalschool in Dalerveen jetzt ihre Freundschaft: Schüler beider Schulen pflanzten gemeinsam einen Freundschaftsbaum – zunächst in Dalerveen, am nächsten Tag dann in Georgsdorf.