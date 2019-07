Grasdorf: Lokführer verhindert Zusammenstoß mit Radfahrern

Neuenhaus Am Bahnübergang des Neuenhauser Ortsteils Grasdorf spielten sich am Sonntagvormittag laut Polizei „dramatische Szenen“ ab. „Nur dank der Vollbremsung eines Lokführers konnte ein Zusammenstoß zwischen einem Personenzug und zwei offenbar übermütigen Radfahrern verhindert werden“, beschrieb ein Polizeisprecher den Hergang am Sonntagnachmittag.

Um noch vor dem heranfahrenden Personenzug die Schienen zu überqueren, schoben die beiden Radfahrer trotz Rotlicht und Beschrankung ihre Fahrräder über den Bahnübergang. Nur dank der schnellen Reaktion des Lokführers passierte kein Unglück. Der 30-Jährige leitete eine Vollbremsung ein.

Bei den beiden Radfahrern handelt es sich um eine männliche und eine weibliche Person, beide ca. 70 Jahre alt. Beide werden sich wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten müssen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls und bittet darum sich unter Telefon 05921 3090 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dem unbefugten Betreten der Gleise und dem Überschreiten von Bahnübergängen trotz entsprechender Signale oder geschlossener Schranken.