Empfehlung - Grafschafter singen in der „Carnegie Hall“ in New York

Neuenhaus/New York. Fast vier Jahre ist es her, dass die Musikschule Niedergrafschaft in Neuenhaus das Oratorium „The Peacemakers“ des bekannten Komponisten Karl Jenkins präsentiert hat. Seinerzeit erlebten fast 1000 Zuhörer in der Boussy-Halle eine imposante Aufführung, die die Chorleiterin und Musikschuldozentin Armanda ten Brink künstlerisch verantwortete. Ausschnitte dieses Konzerts sind auch heute noch im Internet auf „Youtube“ zu sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/grafschafter-singen-in-der-carnegie-hall-in-new-york-202342.html