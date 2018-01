Empfehlung - Grafschafter singen am Montagabend in New York

New York/Neuenhaus. Wenn das neue Werk des walisischen Komponisten Karl Jenkins am Montagabend in New York seine Weltpremiere feiert, dann werden auch rund 70 Sänger aus der Grafschaft und den Niederlanden ihren Teil dazu beitragen. Sie stehen auf der Bühne der berühmten „Carnegie Hall“ in Manhattan und geben „Sing! The Music was Given“ zum Besten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/grafschafter-singen-am-montagabend-in-new-york-221762.html