Empfehlung - GN-Zeitungsbotin ist „Alltagsheldin“

Neuenhaus Früh am Morgen, wenn die Straßen in Neuenhaus noch wie ausgestorben sind, setzt sich Friedel Slüter auf ihr Fahrrad. Gegen 3.30 Uhr beginnt die Zeitungsbotin mit ihrer Arbeit. Schon seit 25 Jahren verteilt die 50-Jährige die GN an die Abonnenten. Ihr Stammbezirk liegt links und rechts der Lager Straße in Neuenhaus. Dort lebt Zeitungsleser Wolfgang Hacker mit seiner Frau Petra. Für den Frühaufsteher Wolfgang Hacker ist die Zeitung am Morgen fester Bestandteil des Tagesbeginns.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/gn-zeitungsbotin-ist-alltagsheldin-338594.html