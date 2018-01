Empfehlung - GN-Kinderseite: Auf dem Weg zum Lesemillionär

Veldhausen. Gespannt sitzt das junge Publikum in der Grundschule in Veldhausen und freut sich auf einen außergewöhnlichen Schulvormittag: Armin Pongs besuchte kürzlich an einem Donnerstag die Mädchen und Jungen. Er ist weit aus Süddeutschland angereist, um den Kindern „Krokofil" vorzustellen. Armin Pongs ist Schriftsteller, und „Krokofil" ist der Name der Hauptfigur und auch der Titel des Kinderbuchs, das er geschrieben hat. Mit einer lebhaften Vorstellung brachte er den Schülern seine Geschichte nahe.(...)