Empfehlung - Gesundheitsregion Euregio erinnert an Mediziner van der Reis

Neuenhaus Ein aus Neuenhaus stammender jüdischer Mediziner, der mit seiner Familie in der Zeit des Nationalsozialismus schweres Leid erfährt und schließlich nach Brasilien auswandert – im Alten Rathaus in Neuenhaus dokumentiert derzeit eine Ausstellung das schicksalhafte Leben von Victor van der Reis. Auch die jüngste „Visite“ der Gesundheitsregion Euregio am Dienstagabend – ebenfalls im Alten Rathaus – stand ganz im Zeichen von van der Reis. Der Fokus richtete sich insbesondere auf dessen medizinisches Wirken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/gesundheitsregion-euregio-erinnert-an-mediziner-van-der-reis-328136.html