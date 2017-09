Empfehlung - Georgsdorfer Unternehmen neun Tage ohne Internet und Telefon

Georgsdorf. Als Günther Vennegerts am Morgen des 13. September das Büro seiner Firma in Georgsdorf betritt und die Computer einschaltet, stellt er überrascht fest, dass der Internetzugang nicht mehr funktioniert. Das Telefon gibt auch keinen Ton mehr von sich und das Faxgerät zeigt nur eine Fehlermeldung an. „Das war ein Totalausfall“, sagt Günther Vennegerts, der seinen Gartenbaubetrieb seit drei Jahren im Gewerbegebiet „Neues Land“ am Ostende hat und vier Mitarbeiter beschäftigt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/georgsdorfer-unternehmen-neun-tage-ohne-internet-und-telefon-208462.html