Empfehlung - Georgsdorfer rücken Eichenprozessionsspinnern auf den „Pelz“

Georgsdorf Sie wollten nicht länger tatenlos zusehen. Deswegen schlüpften am Wochenenden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Georgsdorf in Schutzanzüge, schnappten sich die entsprechende Ausrüstung und saugten Nester der Eichenprozessionsspinner in der Gemeinde ab. Dabei unterstützte sie das Unternehmen J+B Küpers kostenlos mit dem Equipment sowie einem Hubsteiger, damit auch Nester hoch in den Eichen entfernt werden können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/georgsdorfer-ruecken-eichenprozessionsspinnern-auf-den-pelz-305394.html