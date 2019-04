Georgsdorfer legen Hand an für ihr Dorf

Am Sonnabend haben beim „Tag für Georgsdorf“ mehr als 70 Dorfbewohner kräftig mit angepackt, um in ihrem Ort alles auf Vordermann zu bringen. Dabei spuckten sie kräftig in die Hände und erledigten alles, was an Mängeln angefallen war.