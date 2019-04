Georgsdorfer Grundschüler besuchen Brieffreunde

Georgsdorf/Dalerveen Eine Woche zuvor waren bereits drei Studenten zu Gast in Georgsdorf, um alle auf das Thema einzustimmen. Reime zu finden war zu Beginn gar nicht so leicht. Schnell schnappten sich die Kinder Tablets und nutzten „Google Translate“, um schneller zu witzigen Versen zu kommen. So entstanden an diesem Vormittag viele tolle Gedichte.

Seit mehreren Jahren arbeiten beide Schulen zusammen. Unterstützt werden sie dabei neben der „Stenden Hogeschoool“ auch von der EDR (Ems-Dollard-Region) und dem Projekt „Frühe Nachbarsprache“. Jedes Jahr organisieren die beiden Schulen ein Event, bei dem sich die Kinder begegnen können. In diesem Jahr wird die Stidalschule noch im Mai nach Georgsdorf kommen. Dann werden neben der Begegnung mit dem Briefpartner auch Sportspiele im Mittelpunkt stehen.