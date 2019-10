Empfehlung - Georg Olthuis ist „Grasdorfer des Jahres“

Grasdorf Von den anwesenden Vereinsmitgliedern wurden die Sportlerin und der Sportler des Jahres gewählt. Der erste Vorsitzende, Gerwin Lefers, machte es nicht lange spannend, denn auch ohne den Namen des diesjährigen „Grasdorfer des Jahres“ zu nennen, wusste fast jeder im Zelt, auf wen die Wahl fallen würde. Sehr viele ehrenamtliche Tätigkeiten für den SSC Grasdorf stehen auf der Vita von Georg Olthuis. Neben seinen Hausmeistertätigkeiten greift er bei Veranstaltungen gerne zum Mikrofon und sorgt mit stimmungsgeladenen Liedern für gute Unterhaltung („un dat gerne ok up platt“). „Lieber Georg, auch wenn man im Ehrenamt das ein oder andere Mal Nackenschläge ertragen muss, ist dein Einsatz für den SSC ungebrochen und wir sind froh, dich in unseren Reihen zu wissen“, fasste Lefers das Wirken von Georg Olthuis in einem Satz zusammen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/georg-olthuis-ist-grasdorfer-des-jahres-325044.html