Empfehlung - Gedenkstätte in Neuenhaus noch ungewiss

Neuenhaus. Bereits seit einiger Zeit engagiert sich eine Initiative in Neuenhaus für die Einrichtung eines Günter-Frank-Hauses als einem Ort des Gedenkens, einem Dokumentations- und Lernort sowie einem Ort der Begegnung zur Erinnerung an das jüdische Leben in der Stadt. Der Namensgeber hat bis zum Pogrom von 1938 in Neuenhaus gelebt, später wurde er in das Rigaer Ghetto deportiert, dann ins Konzentrationslager Stutthof verschleppt und später in Auschwitz ermordet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/gedenkstaette-in-neuenhaus-noch-ungewiss-213681.html