/ Lesedauer: ca. 3min Gedankliches Zusammenrücken im Neuenhauser Rathaus

Die Verwaltungen in den Grafschafter Samtgemeinden und Städten arbeiten derzeit häufig in einer Art Schichtsystem, damit sie im Fall einer Corona-Infektion zumindest teilweise handlungsfähig bleiben können. Auch in Neuenhaus hat man sich aufgeteilt.