Empfehlung - „Gastronomie ist ein sehr hartes Geschäft“

Neuenhaus Es gab Tage, da hätten Julian und Sarah Kramer nicht übel Lust gehabt, einfach alles hinzuwerfen. So hatten sie sich den Betrieb des „Haus Brünemann“ am Mühlenkolk in Neuenhaus nicht vorgestellt. Und nach allem, was sie hörten, hatten sich die Gäste des Restaurants im Herzen der Dinkelstadt die Sache auch anders vorgestellt. Endlich hatte das „Haus Brünemann“, mehr als ein halbes Jahr nach der überraschenden Schließung, wieder geöffnet – und dann lief plötzlich alles drunter und drüber. Vor allem die langen Wartezeiten brachten so manchen Besucher förmlich zur Weißglut.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/gastronomie-ist-ein-sehr-hartes-geschaeft-269191.html