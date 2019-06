Führung der Feuerwehren Georgsdorf und Lage neu aufgestellt

Georgsdorf/Lage Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Georgsdorf wurden bei beiden Ortsfeuerwehren einige offizielle Ernennungen durch den Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp vorgenommen. Nach einer Satzungsänderung der Samtgemeinde Neuenhaus ist es seit Kurzem möglich, zwei stellvertretende Ortsbrandmeister zu ernennen.

In der Ortsfeuerwehr Georgsdorf werden als 1. Stellvertretender Ortsbrandmeister Denny Plomitzer und als 2.Stellvertretender Ortsbrandmeister Jörg Koelmann den bereits seit 2015 im Amt tätigen Ortsbrandmeister Stefan Evers unterstützen. Verabschiedet wurde Dieter Lambers nach 6 Jahren Tätigkeit als Stellvertretender Ortsbrandmeister. Ebenfalls war er viele Jahre im Ortskommando aktiv. Stefan Evers dankte Ihm im Namen der Ortsfeuerwehr Georgsdorf für seine geleisteten Dienste.

Bei der Ortsfeuerwehr Lage wurde Frank Engbers als Ortsbrandmeister ernannt. Er war bereits sechs Jahre in diesem Amt tätig. In Zukunft steht ihm Jannik Scholte-Eekhoff als 1. Stellvertretender Ortsbrandmeister zur Seite. Jan Nyhuis wird in Zukunft das Amt des 2. Stellvertretenden Ortsbrandmeister ausführen. Er war bereits 6 Jahre als Stellvertretender Ortsbrandmeister aktiv.

Außerdem wurde in der Ortsfeuerwehr Georgsdorf noch Denny Plomitzer vom Löschmeister zum Oberlöschmeister befördert. Frank Koel wurde außerdem für 25 Jahre Feuerwehrarbeit geehrt.