Empfehlung - Freiwillig Tempo 30 für Brummis in Lage?

Lage. In der kleinen Ortschaft Lage, direkt an der niederländischen Grenze, ärgern sich eine Reihe von Bewohnern über einen ihrer Ansicht nach zu schnellen Lkw-Verkehr durch den ansonsten beschaulichen Ort. Besonders Eltern fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder, etwa wenn diese an Bushaltestellen warten. Eine mögliche Lösung hat Bürgermeister Hindrik Bosch beim Handgiften-Empfang im Dorfgemeinschaftshaus in Aussicht gestellt: Das niederländische Transportunternehmen Kamphuis habe ihm zugesagt, dass dessen Fahrer künftig freiwillig in Lage mit Tempo 30 fahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/freiwillig-tempo-30-fuer-brummis-in-lage-220370.html