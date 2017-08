Empfehlung - Freispruch: Fußgänger in Grasdorf nicht mit Auto angefahren

Nordhorn. Als in der Mittagszeit des 11. Januar ein Ehepaar am Ortsrand von Grasdorf mit seinem Auto unterwegs war, kam ihnen auf der relativ engen Straße ein Mann entgegen. Er führte zwei Hunde an Leinen bei sich. Im Vorbeifahren hörte der Fahrer lautstarkes Schimpfen des Hundeführers. Hierauf stoppte er sein Fahrzeug.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/freispruch-fussgaenger-in-grasdorf-nicht-mit-auto-angefahren-202322.html