Empfehlung - Frau flüchtet nach Streit vor ihrem Lebensgefährten

Georgsdorf Ein niederländisches Paar hat sich am Heideweg in Georgsdorf gestritten – und dadurch einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Am Mittwoch gegen 13 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei floh die Frau, nachdem ihr Freund sie geschlagen hatte. Als Passanten der Frau zu Hilfe kamen, stieg der Mann in seinen schwarzen Alfa Romeo und fuhr alleine davon.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/frau-fluechtet-nach-streit-vor-ihrem-lebensgefaehrten--258941.html