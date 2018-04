Empfehlung - Firma Neuenhauser feiert ihr „neues Gesicht“

Neuenhaus. 18 Monate lang herrschte am und auf dem Areal des Niedergrafschafter Maschinenbau-Unternehmens eine Großbaustelle. Im vergangenen Spätsommer konnten die Arbeiten abgeschlossen werden: Nun kommt die Hans-Voshaar-Straße, die von der Hauptstraße abzweigt und zum Betriebsgelände führt, in einer völlig neuen Wegführung daher. Bis zum Wendehammer an der Pforte ist die Straße öffentlich. Die unternehmenseigene Wegverlängerung erschließt die neu hinzugekommene Fläche, die Neuenhauser von der Bentheimer Eisenbahn (BE) erworben hatte. Zuletzt hatte dort der Grafschafter Modell- und Eisenbahn-Club (Graf MEC) einen Lokschuppen für seine Zwecke genutzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/firma-neuenhauser-feiert-ihr-neues-gesicht-232769.html