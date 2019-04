Feuerwehr löscht Hausbrand in Georgsdorf

In der Nacht zu Sonnabend hat ein Haus an der Finkenstraße in Georgsdorf gebrannt. Dort stand ein ehemaliges Ladenlokal in Flammen. Die Bewohner des Gebäudes konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, es gab keine Verletzten.