Feuerwehr löscht brennenden Trockner

Neuenhaus. Wegen eines brennenden Trockners musste die Feuerwehr am frühen Samstagabend gegen 18.15 Uhr an den Weimarer Ring in Neuenhaus ausrücken. Er war aus bislang ungeklärter Ursache in dem Hauswirtschaftsraum eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Ein nebenstehendes Gerät fing ebenfalls Feuer. Die Kameraden konnten die Flammen schnell löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam der Überdrucklüfter zum Einsatz. Dennoch ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Die beiden Bewohner verbringen die Nacht bei Bekannten. Mit einer Wärmebildkamera suchten die Feuerwehrleute das Haus nach weiteren Glutnästern ab, wurden aber nicht fündig. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Neuenhaus und Lage waren mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/feuerwehr-loescht-brennenden-trockner-230958.html