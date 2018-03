Empfehlung - Feuerwehr Lage trifft sich zur Jahreshauptversammlung

gn Lage. Ortsbrandmeister Frank Engbers führte bei der Versammlung der Lager Wehr aus, dass im vergangenen Jahr 1152,5 Stunden für die Ausbildung geleistet wurden. Zusätzlich nahmen die Lager am Samtgemeindeübungstag beim Wasser- und Abwasser-Zweckverband (WAZ) teil. Die Dienstabende, die vierzehntägig stattfinden, waren gut besucht, hieß es in dem Bericht. Als Dienstabendfleißigste gab es dieses Jahr für Joachim Albers, Andre Knief, Frank Engbers und Friedrich Engbers ein kleines Dankeschön. Sie waren an allen 25 Dienstabenden mit von der Partie. Am Feuerwehrhaus gab es einige Umbauarbeiten, die die Ehrenamtler mit viel Engagement umsetzten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/feuerwehr-lage-trifft-sich-zur-jahreshauptversammlung-229499.html