Feuer bei Palettenwerk Voshaar rasch unter Kontrolle

Neuenhaus Ein Feuer im Palettenwerk Voshaar in Neuenhaus hat am Montag gegen 19.20 Uhr die Feuerwehren aus Neuenhaus und Lage auf den Plan gerufen. Erste Befürchtungen, dass auf dem eng bebauten Gelände an der Weidenstraße eine Lagerhalle in Brand geraten war, bestätigten sich glücklicherweise nicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/feuer-bei-palettenwerk-voshaar-rasch-unter-kontrolle-245618.html