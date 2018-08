Empfehlung - Feuer bei Neuenhauser Maschinenbau schnell gelöscht

Neuenhaus Am Dienstag schlug die Brandmeldeanlage gegen 12 Uhr bei der Firma Neuenhauser Maschinenbau an der Hans-Vosharr-Straße in Neuenhaus Alarm. Die Feuerwehren aus Neuenhaus und Lage rückten aus. Eine Abzugsanlage brannte in einer Halle. Mitarbeiter der Firma hielten das Feuer jedoch in Schach, sodass die Feuerwehrkameraden den Brand dank der guten Vorarbeit schnell löschen konnten. Anschließend kontrollierten sie den Brandort noch auf Glutnester und belüfteten die Halle. Alle Mitarbeiter räumten während des Einsatzes das Gebäude. Verletzt wurde niemand. cs/fsu(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/feuer-bei-neuenhauser-maschinenbau-schnell-geloescht-245687.html