Empfehlung - Festsonntag: Jubiläumsumzug zieht durch Neuenhaus

Neuenhaus Die Pferde an den Fuhrwerken scharrten bereits mit den Hufen. Die Fußgruppen trommelten sich warm und die alten Landmaschinen tuckerten leise vor sich hin. Alles wartete an der Hans-Voshaar-Straße in Neuenhaus darauf, dass Bürgermeister Paul Mokry und Stadtdirektor Günter Oldekamp am Sonntagmittag das Flatterband durchschnitten und den Jubiläumsumzug auf die Straßen der Dinkelstadt rollen ließen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/festsonntag-jubilaeumsumzug-zieht-durch-neuenhaus-321239.html