Empfehlung - Festessen für Kunden und Mitarbeiter des „Brotkorbs“

Neuenhaus In der Grafschaft Bentheim leben auch viele Menschen mit wenig Geld. Dazu zählen ebenso die Kunden der Lebensmittelausgabe „Brotkorb“ in Neuenhaus an der Lager Straße. Auf Initiative von Marc Brill hatten sie jetzt die Gelegenheit, einmal nach Herzenslust zu schlemmen. Brill sponserte auch allen sich für die Sache ehrenamtlich einbringenden Helfern das Festessen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/festessen-fuer-kunden-und-mitarbeiter-des-brotkorbs-340485.html