Empfehlung - Ferienprogramm: Kinder basteln in Neuenhaus kleine Prinzen

gn Neuenhaus. In der Ausstellung „Der kleine Prinz“ von Henk Visch werden im Ferienprogramm am Montag, Dienstag und Freitag, 19., 20. und 23. März, jeweils von 15 bis 18 Uhr unter Anleitung der Künstlerin Carina Schüring Fabelwesen oder kleine Prinzen aus Pappmaschee entstehen. Am letzten Tag sind Eltern und Freunde ab 18 Uhr zu einer kleinen Endpräsentation eingeladen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/ferienprogramm-kinder-basteln-in-neuenhaus-kleine-prinzen-229035.html