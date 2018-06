Familienstreit eskaliert: Vier Verletzte in Neuenhaus

Neuenhaus Im Bereich Jasminstraße/Krullskamp in Neuenhaus ist am Sonntagabend ein Streit zwischen einer deutschen und einer syrischen Familie so sehr eskaliert, dass es Verletzte gab und die Polizei eingreifen musste. Was genau dort vorgefallen war, ließ sich auch für die Polizisten zunächst kaum ermitteln, weil die Beteiligten wenig Deutsch sprechen. Klar ist, dass insgesamt vier Beteiligte verletzt wurden, ein 13-jähriges Mädchen, ein 50-jähriger Mann und ein 18-jähriger Jugendlicher wurden so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Einsatzkräfte waren gegen 19.45 Uhr alarmiert worden. Die Polizei eilte mit vier Streifenwagen aus Emlichheim und Nordhorn herbei und hatte auch einen Hundeführer im Einsatz, um die Lage schnell unter Kontrolle bringen zu können und eine weitere Eskalation zu verhindern. Außerdem waren drei Rettungswagen vor Ort.

Nachbarn berichteten vor Ort, dass es in dem Vier-Parteien-Haus in der Vergangenheit schon häufiger zu Problemen gekommen sei. Am Sonntag seien Streitigkeiten eskaliert. Im Laufe der Auseinandersetzung gingen mehrere Beteiligte mit unterschiedlichen Gegenständen aufeinander los. Einer der Beteiligten führte auch ein Messer bei sich, setzte dieses aber nicht ein.

Der Großeinsatz der Polizei sorgte in Neuenhaus für viel Aufsehen. Weil das WM-Fußballspiel der deutschen Mannschaft kurz zuvor zu Ende gegangen war, waren viele Menschen unterwegs. Die Jasminstraße war während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Die Polizei hat insgesamt acht Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.