Familienstreit eskaliert: Drei Verletzte in Neuenhaus

Neuenhaus Im Bereich Jasminstraße/Krullskamp in Neuenhaus ist am Sonntagabend ein Streit zwischen zwei Familien so sehr eskaliert, dass es Verletzte gab und die Polizei eingreifen musste. Was genau dort vorgefallen war, ließ sich auch für die Polizisten zunächst kaum ermitteln, weil die Beteiligten wenig Deutsch sprechen. Klar ist, dass insgesamt drei Menschen so schwer verletzt wurden, dass sie in Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/familienstreit-eskaliert-drei-verletzte-in-neuenhaus-239877.html