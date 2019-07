Exhibitionist zeigt sich Mädchen in Neuenhaus

Neuenhaus Am Sonntagnachmittag hat sich in der Straße Bosthorst in Neuenhaus ein Exhibitionist zwei jugendlichen Mädchen gezeigt. Die Mädchen hielten sich gegen 15:20 Uhr hinter dem dortigen Gymnasium im Bereich der Dinkel auf, als ein bislang unbekannter Mann auf einem Fahrrad vorbeikam. „Dabei entblößte er sein Geschlechtsteil vor den Mädchen“, teilt die Polizei mit.

Die Beamten veröffentlichten am Montag eine Beschreibung des Täters: Der Unbekannte war etwa 35 Jahre alt, rund 175 cm groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkles kurzes, nach hinten gegeltes Haar und war mit einer kurzen schwarzen Sporthose, einem grauen T-Shirt und Sportschuhen bekleidet. Der Mann war mit einem silbernen Herrenrad unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter Telefon 05943 92000 entgegen.