Essen auf Herd löst Feuerwehreinsatz in Neuenhaus aus

Neuenhaus Die Feuerwehren Neuenhaus und Lage wurden nach eigenen Angaben gegen 18.50 Uhr unter dem Alarmierungsstichwort „Gebäudebrand“ in die Kiebitzstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, hatten die Bewohner das Feuer offenbar schon selber gelöscht. In der Küche war laut Feuerwehr Essen in einem Kochtopf in Brand geraten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/essen-auf-herd-loest-feuerwehreinsatz-in-neuenhaus-aus-291285.html