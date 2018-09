Empfehlung - Esche: Kontakt mit Amateurfunkern aus aller Welt

Esche Kleines Zelt, großer Mast: Wenn die Amateurfunker aus der Niedergrafschaft und Wesel am SSB-Fieldday gemeinsam mit vielen weiteren Funkern aus der weiten Welt teilnehmen, verwandelt sich die Wiese neben dem Haus von Norbert Koppel in Esche für ein Wochenende in eine kleine Technikhochburg. Insgesamt sieben Mitglieder der Ortsvereine Niedergrafschaft (I43) und Wesel (L23) haben beim diesjährigen Fieldday versucht, so viele und so weit wie möglich entfernte Verbindungen mit Amateurfunkern aus aller Welt herzustellen. Die beiden Vereine kooperieren bereits seit 2015, nach der Teilnahme am Fieldday 2017 wurde eine eigene Contestgruppe für den jährlich stattfindenden Wettbewerb gegründet. „Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir unsere Hardware weiter verbessert und uns eine neue Taktik beim Funken ausgedacht“, berichten die Hobbyfunker.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/esche-kontakt-mit-amateurfunkern-aus-aller-welt-249892.html