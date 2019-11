Erlös aus Sponsorenlauf kommt „Brotkorb“ in Neuenhaus zugute

Neuenhaus Tobias Bossat, Geschäftsführer des EDEKA-Marktes, hatte spontan den Erlös noch um weitere 500 Euro in Waren großzügig aufgestockt, sodass eine beachtliche Menge an Lebensmitteln zusammenkam. „Endlich können wir auch länger haltbare Lebensmittel wie Konserven, Kaffee, Reis oder Nudeln an die Bedürftigen ausgeben, die sonst oftmals fehlen. Vielen Dank an alle“, freuten sich die Mitarbeiter des Brotkorbes Neuenhaus. Die Organisatoren des Sponsorenlaufs der Samtgemeinde Neuenhaus bedanken sich ihrerseits auf diesem Wege noch einmal bei allen Sponsoren und Helfern.