Erlebnismeile auf dem Sommerfest in Veldhausen

Am Sonntag schlenderten in Veldhausen trotz des regnerischen Wetters unzählige Besucher über die Dr.-Picardt-Straße, die für das Fest in eine Erlebnismeile verwandelt worden war. 50 Aussteller, Vereine und Organisationen präsentierten viele Angebote.