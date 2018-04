Empfehlung - Enger Zeitplan für den Bahnhofs-Bau in Neuenhaus

Neuenhaus. Vom Bahnhofsgebäude an der Veldhausener Straße stehen nur noch die Grundmauern. Seit dem Baubeginn am 19. März sind die Arbeiter an dem Neuenhauser Bahnhof im Eiltempo mit den Aus- und Umbaumaßnahmen beschäftigt. Die Zeit drängt: Noch in diesem Jahr sollen die ersten Personenzüge an dem 120 Meter langen Bahnsteig in Neuenhaus halten. Den Reisenden und Pendlern wollen die Bentheimer Eisenbahn und die Samtgemeinde Neuenhaus ein modernes und komfortables Umfeld bieten. Ein dynamisches Fahrgastinformationssytem soll die Bahnfahrer über aktuelle Ankunfts- und Wartezeiten der Züge informieren. Vor Wind und Wetter schützen können sich die Wartenden künftig im großen Wartebereich im Bahnhof. Das Reisebüro Berndt wird in dem Bahnhof erstmals eine Filiale in Neuenhaus eröffnen. Daneben zieht eine Bäckerei mit einem kleinen Café ein. Wie die Bauplaner vom Nordhorner Ingenieurbüro Lindschulte am Donnerstag im Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Neuenhaus mitteilten, soll die Bäckerei zum 01. August eröffnen. Ende August sollen die Bauarbeiten an dem kompletten Bahnhofsgebäude abgeschlossen sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/enger-zeitplan-fuer-den-bahnhofs-bau-in-neuenhaus-232433.html