Einsatzkräfte proben Ernstfall an Neuenhauser Schule

Die Feuerwehren Neuenhaus und Lage sowie das Deutsche Rote Kreuz haben am Montagabend den Ernstfall an der Wilhelm-Staehle-Schule in Neuenhaus geprobt. Die Einsatzkräfte mussten sich einen Massenunfall stellen und viele Verletzte versorgen.