Empfehlung - Eine Grafschafterin wird „Miss Bremen“

Nordhorn Marianne Kock ist 24 Jahre alt und in Lage aufgewachsen, in Neuenhaus hat sie das Lise-Meitner-Gymnasium besucht und ihr Abitur gemacht. Mittlerweile studiert die junge Frau in Hamburg, hat ihren Erstwohnsitz aber bei ihrem Vater in Ristedt. Der Ortsteil von Syke liegt allerdings in Niedersachsen, nicht in Bremen. „Der Wettbewerb wurde dieses Jahr ein wenig über die Grenzen von Bremen ausgedehnt. Teilnehmen durfte auch, wer im Umkreis von 30 Kilometern lebt“, erzählt Marianne Kock.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/eine-grafschafterin-wird-miss-bremen-263770.html