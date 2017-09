Einbrecher von Eigentümer gestört

gn Osterwald. Auf frischer Tat sind Einbrecher am Montagmorgen ertappt worden. Die Täter waren in eine Werkstatt eines Wohnhauses an der Straße Alte Piccardie in Osterwald eingedrungen. „Sie brachen gegen 5.30 Uhr eine massive Holztür auf und entwendeten mehrere Werkzeuge und ein Baustellenradio“, beschreibt die Polizei den Tathergang. Als die Täter die Nebeneingangstür zum Wohnhaus aufbrechen wollten, wurden sie durch die Eigentümer gestört. Sie flüchteten. Einer der Täter wird als etwa 25 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Wollmütze. Der Schaden wird auf mehr als 3500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

