Einbrecher scheitern an Wohnwagentür

gn Osterwald. Unbekannte Täter haben versucht mit einem unbekannten Werkzeug, einen Wohnwagen am Meyersdiek in Osterwald aufzubrechen. Wie die Polizei berichtet, wurden die Einbruchsspuren am Dienstag gegen 17 Uhr festgestellt. „Der Einbruchsversuch müsste in den vergangenen zwei Wochen geschehen sein“, teilt die Polizei mit. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter Telefon 05943 92000 zu melden.

