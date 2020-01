/ Lesedauer: ca. 2min Ein Stück von Wien in Neuenhaus

„Vienna Swings“ heißt es in der zweiten Matinee in Neuenhaus am Sonntag, 2. Februar. Die Besucher werden musikalisch nach Wien entführt, in die Welthauptstadt der Musik. Beginn wie immer um 11.15 Uhr im Alten Rathaus, der Eintritt ist frei.