Empfehlung - Ein neues Tor zur musealen Ortsmitte von Osterwald

Osterwald Am Ende störte der Schuppen nur noch und versperrte den Blick von der Hauptstraße aufs schmucke Bauernmuseum. Überhaupt passte das Gemäuer – außen roter Klinker, innen blaue Fliesen – nicht mehr so richtig in die neue Dorfmitte von Osterwald. Am Freitagmorgen rückte der Bagger an und verwandelte die frühere Gefrieranlage der Gemeinde innerhalb weniger Stunden in einen Schutthaufen. Zwischen Erdölmuseum und Gemeindeverwaltung soll bis Ende November eine neue Fläche entstehen. Mit Parkplätzen, E-Bike-Ladestation, Infopunkt, neuer Stromversorgung für Veranstaltung – und einem freien, großzügigen Blick von der Hauptstraße aufs Bauernmuseum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/ein-neues-tor-zur-musealen-ortsmitte-von-osterwald-322191.html