Eiche fällt in Neuenhaus auf Kita-Dach

Neuenhaus Am Montagabend ist die Feuerwehr Neuenhaus um kurz nach 22 Uhr zu einem umgestürzten Baum an der Kindertagesstätte „Hiltener Zwerge“ am Haardiek alarmiert worden. „Ungewöhnlich, da es so keinen Sturm gab“, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung. An der Seite der B 403 war eine rund 12 Meter hohe Eiche umgefallen und hatte das Dach und Gebäudeteile des Kindergartens erheblich beschädigt. Nach Rücksprache mit Polizei und der Kita-Leitung wurden in der Nacht keine weitere Maßnahmen getroffen, da der Baum keine weitere Gefahr darstellte. Die Einrichtung befindet sich in den Sommerferien, der Baum lag nicht im Verkehrsbereich und für eine Beseitigung hätte in den Nachtstunden einen Kran organisieren müssen. Für die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Mann vor Ort war, konnte der Einsatz beendet werden. Der DRK-Kreisverband als Träger der Einrichtung wird weitere Maßnahmen einleiten. Warum die Eiche umfiel, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.