Empfehlung - Ehepaar Wolf betreut Neuenhauser „Modeschnäppchen“

Neuenhaus Wenn Aleida und Friedrich Wolf an zwei Tagen in der Woche in das Gebäude des „Brotkorbs“ an der Lager Straße in Neuenhaus kommen, dann sehen sie schon jede Menge Säcke mit neuer „Ware“ vor der Tür des Raumes stehen, in dem sie diese kurz darauf öffnen und ihren Inhalt sortieren werden. „Oft stehen die Säcke und Kartons morgens einfach vorm Eingang des Hauses“, berichtet die 72-jährige Rentnerin. „Wir wissen nicht, wer sie dort abgeladen hat und was wir darin finden.“ Sie schließt den Raum auf und betritt das Zimmer, ihre Helfer für den Tag folgen ihr. Mit dabei ist auch ihr Mann Friedrich, 76 Jahre alt und ebenfalls Rentner. Seit beinahe 14 Jahren kümmert sich das Paar aus Uelsen um die Kleiderkammer des Diakonischen Werks Grafschaft Bentheim in Neuenhaus, die unter dem Namen „Modeschnäppchen“ bekannt ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/ehepaar-wolf-betreut-neuenhauser-modeschnaeppchen-347522.html