Empfehlung - Egerländer lassen „Puussenplaats“ in Veldhausen erbeben

Veldhausen Heavy-Metal-Fans zieht es jedes Jahr nach Wacken, in Scheeßel treffen sich Rockanhänger, und was machen die Freunde zünftiger Egerländer Blasmusik? Sie pilgern alljährlich in die Grafschaft zum „Puussenplaats“ in Veldhausen. Dorthin laden seit acht Jahren Herman Engelbertinck und seine Egerländer Musikanten. Am Sonntag hieß es wieder „Puussen in Velthusen“ im Festzelt an der Industriestraße.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/egerlaender-lassen-puussenplaats-in-veldhausen-erbeben-243214.html