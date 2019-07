Egerländer Blasmusik zum Stadtjubiläum Neuenhaus

Als Geschenk zum Stadtjubiläum „650 Jahre Neuenhaus“ hat Herman Engelbertinck am 13. und 14. Juli in Veldhausen ein internationales Musikantentreffen arrangiert. Es findet statt auf dem Veranstaltungsgelände „Puussenplatz“ an der Industriestraße 8.