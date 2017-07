Egerländer Blasmusik in Veldhausen

Herman Engelbertinck und seine „Egerländer Musikanten“ laden am Sonntag, 16. Juli, zum Konzert auf dem Gelände „Puussen-Plaats“ an der Industriestraße in Veldhausen ein. Zum 20-jährigen Bestehen des Ensembles gibt es ab 14 Uhr böhmische Blasmusik.