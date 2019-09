Düster-witzige Lesung mit Rainer Rudloff in Neuenhaus

Zwei aktuelle Bücher, die sich mit einem hochbrisanten Thema auseinandersetzen, präsentiert die Gemeindebücherei Neuenhaus in einer Lesung am Donnerstag, 7. November, um 20 Uhr im reformierten Gemeindehaus „Die Brücke“ in der Kirchstraße 5 in Neuenhaus.