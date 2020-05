/ Lesedauer: ca. 2min DRK ruft zur Blutspende in Veldhausen auf

Ob durch Unfall, Operation oder Krankheit – es gibt viele Situationen, in der Menschen auf eine Blutspende angewiesen sein können. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Blutkonserven. Wer helfen möchte, kann am 25. Mai mit einer Blutspende aktiv werden.