Drei Verletzte nach Zusammenstoß in Georgsdorf

Georgsdorf. Auf der Straße Westende am Coevorden-Piccardie-Kanal in Georgsdorf sind am Freitagabend zwei Autos zusammengestoßen. Eine 75-Jährige fuhr gegen 19.50 Uhr in einem Mercedes in Richtung Georgsdorf. Kurz vor der Ortseinfahrt wollte sie nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Opel. Dessen 33-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrer und im Mercedes eine 14-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Zwei Insassen wurden in die Euregio-Klinik nach Nordhorn gebracht, ein weiterer ins Krankenhaus nach Lingen. Der Opel kam auf der Straße zum Stehen, der Mercedes landete in einem Vorgarten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/drei-verletzte-nach-zusammenstoss-in-georgsdorf-214182.html